Хуснуллин: правкомиссия одобрила заявки на инфраструктурные кредиты еще восьми регионам

ТАСС, 28 октября. Заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов еще восьми регионов России одобрены в четверг правкомиссией по региональному развитию. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

14 октября сообщалось о том, что число регионов, которые уже получили одобрение своих заявок на инфраструктурные кредиты, возросло до 69, объем средств, которые они получат на возвратной основе - 420 млрд рублей. 21 октября было одобрено еще восемь заявок на сумму 25 млрд рублей.

"Продолжаем работу по инфраструктурному меню. Сегодня одобрили заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для восьми регионов", - сказано в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Об одобренных заявках

В Орле средства инфраструктурного кредита планируется направить на строительство инженерной инфраструктуры, отремонтировать дорогу при комплексной застройке и расселить 16 аварийных домов, а также провести инженерные сети для индустриального парка "Новосильское шоссе". Проект позволит создать 1,7 тыс. рабочих мест и стимулирует развитие высокоэффективных промышленных производств.

В Омской области кредитные средства направят на обеспечение пассажирского сообщения новых районов с основными транспортными артериями города. Новый транспорт создаст доступную среду для проезда маломобильных граждан. Планируется ввод 1,3 млн кв. м жилья, 50 тыс. кв. м выделят для детей-сирот, обманутых дольщиков и переселенцев из аварийного жилья. Владимирская область на средства инфраструктурного кредита планирует закупить новые городские автобусы.

Ингушетия построит электроподстанцию "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа", что обеспечит промышленные предприятия стабильным и более дешевым электроснабжением. В Еврейской автономной области планируется строительство 540 квартир, 120 из которых передадут для переселения из аварийного жилья, в Брянской области - строительство детского сада на 280 мест в новом строящемся микрорайоне.

Новосибирская область получит деньги на создание социальной инфраструктуры - два объекта первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске, инфекционную больницу в области и кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета. Также запланировано строительство семи полигонов ТБО и ТКО, в том числе с мусоросортировочной линией и модернизация систем теплоснабжения Барабинска, строительство газовой котельной и теплосети для присоединения к централизованной системе теплоснабжения города Бердска.

В Кировской области построят комплексный объект по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Предполагается, что проект способствует улучшению экологической ситуации и заселению нового микрорайона, в котором построят школу на 1,2 тыс. мест, три детских сада на 810 мест, поликлинику на 465 посещений в смену. Жителям нового микрорайона будет обеспечена транспортная доступность за счет реновации и увеличения автобусного парка, запуска новых автобусных маршрутов.