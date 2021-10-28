Силуанов: доплаты работающим с ковидом врачам обеспечат независимо от сроков пандемии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средства на доплаты работающим с ковидом врачам будут изысканы независимо от длительности пандемии. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы в четверг.

"Надбавки за работу в красной зоне врачам - это наше безусловное обязательство <…> Независимо от того, сколько продлится пандемия, сколько продлится сложная ситуация - еще раз повторюсь, это наши прямые обязательства, - деньги будут изысканы в любом случае на доплаты врачам, медработникам", - сказал он.

Силуанов отметил, что финансирование доплат медицинским работникам, работающим с пациентами с COVID-19, согласно проекту федерального бюджету на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, включено в "состав резервного фонда". "Мы в проекте бюджета сейчас включили эти деньги в состав резервного фонда. И в процессе исполнения бюджета эти деньги будут направляться врачам, которые работают в сложных ситуациях. То же самое касается работников, которые работают в зонах, где находятся наши больные. Поэтому деньги на это есть", - резюмировал глава Минфина.

Доплаты медработникам, находящимся в непосредственном контакте с пациентами с коронавирусом, были введены в России в апреле 2020 года. В октябре того же года они были заменены специальными ежемесячными социальными выплатами, установленными до 31 декабря 2021 года. Размер доплаты зависит от фактически отработанных нормативных смен, во время которых медработники контактировали с пациентами с ковидом.