В Пекине заявили, что товарооборот между Китаем и Россией идет к историческому максимуму

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Китаем и Россией побил рекорд по росту в первых трех кварталах текущего года и достигнет исторического максимума по итогам года. Об этом в четверг на пресс-конференции заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"По данным китайской стороны, товарооборот между двумя странами с января по сентябрь достиг $102 млрд, увеличившись на 29,2%. Впервые в истории этот показатель за первые три квартала превысил отметку в $100 млрд", - указала она. "По сравнению с аналогичными показателями допандемийного 2019 года - $80,5 млрд - он вырос на 26,7%. А если сравнить с показателями пятилетней давности, с 2016 годом, которые составляют $50,3 млрд, то они удвоились", - добавила представитель ведомства.

"Если же говорить о текущей ситуации во время пандемии, то в 2021 году объемы товарооборота между Китаем и Россией за год достигнут нового исторического максимума", - указала Шу Цзюэтин.

Как отметила представитель Минкоммерции, в будущем страны намерены задействовать такие перспективные сферы взаимной торговли, как цифровая экономика, инновации, биомедицина, а также экологически чистые технологии. "Это позволит повысить устойчивость производственных цепочек и повысить как объемы, так и качество торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнула она.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первые три квартала текущего года увеличился в годовом исчислении на 29,8%, до $102,529 млрд. Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе-сентябре вырос на 32,4% и составил $47,401 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,6%, до $55,128 млрд.

Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. 4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия и Китай смогли удержать товарооборот на уровне $100 млрд в 2020 году, несмотря на пандемию, и могут выйти на показатель $200 млрд к 2024 году.