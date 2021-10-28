Публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2022-2024 годы пройдут 17 ноября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов обсудят на публичных слушаниях 17 ноября, депутаты Мособлдумы приняли соответствующий законопроект к рассмотрению в ходе заседания в четверг.

"В Московскую областную думу губернатором внесен проект закона Московской области "О бюджете Московской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы". <...> Комитет предлагает принять сегодня проект закона к рассмотрению. Одновременно предлагает принять решение <...> о проведении публичных слушаний по проекту закона 17 ноября в 14:00", - сказал в ходе заседания председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Согласно проекту, доходы бюджета планируются в объеме 763,1 млрд рублей в 2022 году, 840,5 млрд рублей - в 2023 году, 898,3 млрд рублей - в 2024 году. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на следующий год составит 690 млрд рублей с ростом к плану 2021 года на 17,9%. В 2023 году этот показатель может вырасти до 765,7 млрд рублей, в 2024 году - 846,5 млрд рублей.

Расходы бюджета в 2022 году составят 807,4 млрд рублей, в 2023 году - 867,7 млрд рублей, в 2024 году - 913,8 млрд рублей. Данные показатели сформированы в рамках 19 государственных программ региона и ориентированы на достижение целей и задач национальных проектов.

По данным министерства экономики и финансов региона, наиболее значимые социальные расходы предусмотрены в рамках региональных программ "Образование Подмосковья", "Здравоохранение Подмосковья", "Социальная защита населения Московской области" и "Строительство объектов социальной инфраструктуры".