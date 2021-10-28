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Энергетический кризис в Европе

Иванов назвал чушью обвинения в адрес России по ситуации с газом в Европе

По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, "что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится"
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью обвинения в адрес РФ, звучащие в Европе в свете ситуации с ростом цен на газ.

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"Простым человеческим языком [могу охарактеризовать], как простую чушь", - ответил Иванов на просьбу ТАСС прокомментировать звучащие в Европе в адрес России упреки, что Москва якобы использует газ как политическое оружие.

"С точки зрения политики я прекрасно понимаю глав многих государств, не только глав, но и чиновников, которые, я так по-молодежному скажу, сами все накосячили. Надо найти виновного, а виновный, как известно, всегда Россия. Что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится", - продолжил спецпредставитель президента.

Теги
Иванов, Сергей БорисовичРоссияЭнергетический кризис в Европе
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