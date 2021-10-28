Иванов назвал чушью обвинения в адрес России по ситуации с газом в Европе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал чушью обвинения в адрес РФ, звучащие в Европе в свете ситуации с ростом цен на газ.

"Простым человеческим языком [могу охарактеризовать], как простую чушь", - ответил Иванов на просьбу ТАСС прокомментировать звучащие в Европе в адрес России упреки, что Москва якобы использует газ как политическое оружие.

"С точки зрения политики я прекрасно понимаю глав многих государств, не только глав, но и чиновников, которые, я так по-молодежному скажу, сами все накосячили. Надо найти виновного, а виновный, как известно, всегда Россия. Что бы ни случилось в мире, во всем виновата Россия, это позиция европейцев, которая никогда не изменится", - продолжил спецпредставитель президента.