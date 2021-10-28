Сервис быстрой доставки от компании Ozon планируют запустить в регионах СКФО

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Сервис быстрой доставки Ozon Express планируют запустить в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщила ТАСС генеральный директор сервиса Елена Шульгина.

"В целом планируем [запускать сервис в регионах Северного Кавказа]", - ответила Шульгина на соответствующий вопрос.

Она добавила, что на данный момент сроки запуска сервиса быстрой доставки, а также конкретные регионы, где он будет запущен, не называются.

Ozon Express - сервис быстрой доставки из дарксторов. Сервис доставляет продукты и другие товары в течение часа или в удобные интервалы в Москве, некоторых городах Подмосковья, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону и Краснодаре.