В Иркутской области за два года расселили 55% жилья, признанного аварийным до 2017 года

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Более 218 тыс. кв. м жилья, признанного ветхим и аварийным до 1 января 2017 года, расселили за два года в Иркутской области, что составляет почти 55% от общего объема подобного жилфонда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Расселено 218,2 тыс. кв. м. Жилищные условия улучшили жители 12 городов и поселков региона, в их числе Железногорск-Илимский, Иркутск, Ангарск, Шелехов, Киренск, Тайшет, Култук. <…> Общий объем такого жилого фонда в регионе составляет 397,5 тыс. кв. м, где проживают 22,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Новое жилье уже получили 11,1 тыс. человек. Расселение идет по программе, рассчитанной на 2019-2025 годы. На ее реализацию направляются средства по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Еще 14,5 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья в регионе должны расселить до 2024 года по подпрограмме, которая финансируется только из областного и муниципальных бюджетов.