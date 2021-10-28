Мишустин сообщил о поправках, направленных на ускорение доставки зарубежных товаров

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доставка российским покупателям товаров из зарубежных онлайн-магазинов может быть ускорена благодаря реализации пилотного проекта создания в РФ бондовых складов. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, будет рассмотрен проект поправок в таможенное законодательство, "которые позволят ускорить доставку товаров из иностранных интернет-магазинов, причем как для граждан, так и для организаций, которые работают в сфере электронной коммерции".

"В следующем году запустим пилотный проект, в рамках которого создадим так называемые бондовые склады. Они станут перехватывающими узлами в трансграничной электронной торговле: там зарубежные продавцы смогут создавать товарный запас и хранить его в течение трех лет без таможенного оформления, то есть без уплаты ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей", - рассказал Мишустин.

Он подчеркнул, что "это позволит значительно сократить срок доставки покупателю - до одного или двух дней" с момента оформления заказа в интернет-магазине. "Реализация этого проекта расширит возможности торговых интернет-площадок, а граждане смогут получать свои покупки быстрее и удобнее", - заключил глава кабмина.