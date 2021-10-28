Дефицит бюджета Красноярского края в 2021 году сократился в 3,8 раза

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Красноярского края на 2021 год после корректировки составит 6,9 млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в Минфине региона. Ранее размер дефицита бюджета составлял 26,6 млрд рублей, таким образом он сократится в 3,8 раза.

"С учетом поправки в 2021 году параметры по доходам увеличены на 35 млрд рублей (в том числе за счет собственных средств на 25,9 млрд рублей) и составили 306,6 млрд рублей. Расходы краевого бюджета возросли на 15,3 млрд рублей (в том числе за счет краевых средств на 7,8 млрд рублей) и составили 313,5 млрд рублей. Сохраняется технический дефицит бюджета в размере 6,9 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что рост доходов бюджета произошел на фоне восстановления экономики. Так, рост налоговых и неналоговых доходов края (доходы бюджета края без учета безвозмездных поступлений) составил 23,4 млрд рублей. Этот показатель увеличился в том числе и за счет дополнительных поступлений от налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и поступлений от налогообложения по упрощенной системе.

Более 7,5 млрд рублей дополнительных расходов бюджета будет направлено на развитие здравоохранения, в том числе и на программы обязательного медицинского страхования, на социальные выплаты направят порядка 3 млрд рублей. Дополнительно поступившие из федерального бюджета 2,4 млрд рублей расходуют на покупку 75 единиц экологически чистых моделей электротранспорта (троллейбусов и трамваев) для Красноярска. Средства поступили в рамках нацпроекта "Экология".

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Весной этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 271,6 млрд рублей, расходы возрастают до 298,2 млрд рублей, дефицит - до 26,6 млрд рублей.