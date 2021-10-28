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Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн

По мнению председателя правительства Михаила Мишустина, эти изменения позволят людям вернуть свои средства без долгих хождений по инстанциям и волокиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство намерено облегчить процедуру возврата денег со вкладов в разорившихся банках, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он предложил рассмотреть ряд изменений в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". По мнению председателя правительства, эти изменения "позволят людям, которые потеряли деньги в разорившихся банках, вернуть свои средства без долгих хождений по инстанциям и волокиты".

"По действующим правилам требуется личное обращение гражданина в Агентство по страхованию вкладов или в уполномоченный им банк с подписанием документов на месте", - напомнил Мишустин. По его словам, "поправки позволят перевести все эти процедуры в дистанционный формат". "Теперь обращение можно будет подать онлайн - через единый портал госуслуг", - уточнил глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что "такой подход не только сэкономит время, он сделает систему гарантирования вкладов более современной, а также позволит снизить риски в период непростой эпидемиологической обстановки".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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