Процесс возврата денег со вкладов в разорившихся банках перейдет в онлайн

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство намерено облегчить процедуру возврата денег со вкладов в разорившихся банках, сообщил на заседании кабинета министров в четверг премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он предложил рассмотреть ряд изменений в закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". По мнению председателя правительства, эти изменения "позволят людям, которые потеряли деньги в разорившихся банках, вернуть свои средства без долгих хождений по инстанциям и волокиты".

"По действующим правилам требуется личное обращение гражданина в Агентство по страхованию вкладов или в уполномоченный им банк с подписанием документов на месте", - напомнил Мишустин. По его словам, "поправки позволят перевести все эти процедуры в дистанционный формат". "Теперь обращение можно будет подать онлайн - через единый портал госуслуг", - уточнил глава кабинета министров.

Он подчеркнул, что "такой подход не только сэкономит время, он сделает систему гарантирования вкладов более современной, а также позволит снизить риски в период непростой эпидемиологической обстановки".