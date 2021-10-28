Володин предложил увязать господдержку предприятий с выплатой белых зарплат работникам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает увязать меры государственной поддержки предприятий с выплатой их работникам белой зарплаты и ее ростом. Об этом он заявил в четверг в ходе обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета в первом чтении.

"МРОТ - это минимальный уровень, от которого дальше уже считается заработная плата. И учитывая, что у нас многие предприятия, в первую очередь сельского хозяйства, как правило, выплачивают минималку, а все остальное - вплоть до натуроплаты", - сказал Володин.

"Нам надо увязать господдержку с заработной платой. Смотрите, мы как государство помогаем предприятиям: дотации, субсидии. Но при этом не стимулируем выплату зарплаты вбелую, рост ее. Почему это не сделать? Это на самом деле должно быть. А получается, деньги перечисляем, их потом в офшоры загоняют. Заработная плата минимальная, люди от этого страдают. А собственник недобросовестный - по карманам и отдыхать", - констатировал председатель Госдумы.

По его словам, для этого "достаточно подзаконных актов, достаточно рекомендаций". "Мы будем стимулировать и экономику, с другой стороны, оплата труда будет достойной. Предприятия входят в тройку ведущих федеральных, зарплата по 13 тыс. Вдумайтесь, там огромная оборотка, прибыль. И это, конечно, нас не может не волновать. Давайте мы с вами эти вопросы будем выносить", - предложил Володин.

Спикер ГД отметил, что надо приглашать коллег из правительства, чтобы обсуждать эти темы.