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Кабмин выделит 10 регионам около 750 млн рублей на выплаты по социальным контрактам

Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство России выделит около 750 млн рублей 10 регионам на выплаты по социальным контрактам. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании правительства.

Говоря о механизме социального контракта, Мишустин напомнил, что "с этого года по решению президента такая помощь государства доступна по всей стране людям, которые оказались в трудной материальной ситуации".

"В некоторых регионах она особенно востребована. Правительство дополнительно направит десяти таким субъектам Российской Федерации почти 750 млн рублей. Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тыс. социальных контрактов", - сообщил премьер.

По его словам, так "больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой, например, открыть свое дело или получить полезные навыки, повысить квалификацию, чтобы найти новую работу и в конечном счете улучшить финансовое положение".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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