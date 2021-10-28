Казахстан и Россия возобновили переговоры по месторождениям Хвалынское и Имашевское

НУР-СУЛТАН, 28 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления компании "Газпром" Алексеем Миллером, стороны договорились возобновить переговоры об освоении нефтегазоконденсатного месторождения Хвалынское и газоконденсатного месторождения Имашевское. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства энергетики республики.

"В ходе состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи стороны рассмотрели основные направления сотрудничества в газовой сфере, в том числе в области переработки газа. Также участники обсудили вопросы стабильности приемки Карачаганакского газа Оренбургским ГПЗ, газификации Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей и другие. Кроме того, на встрече достигнута договоренность по возобновлению переговоров по освоению месторождений Хвалынское и Имашевское", - говорится в сообщении.