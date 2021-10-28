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ФАС проверит новую модель реализации автомобилей "Автовазом"

В СМИ ранее появилась информация, что компания планирует продавать машины с навязыванием дополнительного оборудования с 15 ноября

МОСКВА, 28 октября./ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведет проверку новой схемы реализации автомобилей "Автовазом", сообщается в пресс-релизе службы.

"Антимонопольная служба проведет проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. В случае обнаружения признаков нарушения Закона о защите конкуренции ведомство примет меры реагирования", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что компания планирует продавать машины с навязыванием дополнительного оборудования с 15 ноября 2021 года. При этом с этой даты цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах автомобилей будут установлены уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров.

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