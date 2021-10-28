ЦБ задумался о запрете неквалифицированным инвесторам продавать опционы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Банк России может ограничить неквалифицированных инвесторов в торговле опционами, если не будет найден эффективный механизм работы маржинальных требований в части опционов. Об этом заявила глава департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Ранее Московская биржа сообщила о планах запуска опционов на акции в 2022 году. "Нас это напугало по той причине, что у нас маржиналка на опционы не распространяется, значит риски клиентов у нас пока в этой части не управляемые <…> Мы ведем сейчас такую работу, участники рынка подключены к этой работе - подготовке регулирования в этой части. Но хочу сразу сказать, если мы не найдем быстро эффективный механизм работы маржинальных требований в части опционов, боюсь нам придется обсуждать вопрос о том, могут ли неквалифицированные инвесторы ими торговать", - заявила она.

Глава департамента ЦБ считает, что зачастую опционы содержат больше рисков, чем фьючерсный рынок и рынок ценных бумаг. В свою очередь генеральный директор СПБ биржи Роман Горюнов возразил, что невключение опционов в маржу сегодня скорее имеет преимущество, так как их нельзя учитывать в качестве активов при операциям с другими инструментами. При этом допустить опционы в маржу все же важно, однако это будет сопряжено с множеством технических вопросов, добавил он.

По мнению Горюнова, опционы на акции "не страшнее", чем опционы на фьючерсы, которыми клиенты сегодня могут торговать в российском правовом поле после прохождения тестирования. "Ровно для этого, мне кажется, вводилось тестирование, в том числе, чтобы абы кто не делал операции с деривативами", - считает глава площадки по торговле иностранными бумагами.