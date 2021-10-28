В Петербурге выделят 4,5 млрд рублей на реставрацию жилых домов-памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Финансирование программы реставрации жилых домов в исторической части Санкт-Петербурга, признанных памятниками архитектуры, в течение ближайших трех лет составит около 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров.

Он отметил, что старт программы был намечен на 2021 год, но отложен из-за сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Финансирование и реализация программы реставрации фасадов многоквартирных домов - объектов культурного наследия начнется с 2022 года.

"Программу очень ждали и мы, и жители города. Деньги заложены в бюджет по поручению губернатора, и мы к реставрации самых сложных, насыщенных декором многоквартирных домов-памятников приступаем в 2022 году. Первые 25 домов мы начнем на следующий год, финансирование заложено в размере 1,5 млрд рублей, и на плановый период 2023 и 2024 годов примерно по такой же сумме предусмотрено. Итого на три года заложено в бюджете почти 4,5 млрд рублей", - сказал Макаров.

До 2014 года КГИОП занимался реставрацией фасадов исторических жилых домов, но утратил эту функцию после изменений в Жилищном кодексе. В 2019 году комитет вновь был наделен правом реставрировать жилые дома-памятники в Петербурге, тогда же началась работа над комплексной программой ремонта таких зданий. Макаров сообщил, что ежегодно в работу будут добавляться не менее 25 домов, чтобы в течение 10 лет, на которые рассчитана программа, выполнить реставрацию фасадов 225 зданий.

Объекты реставрации

Первым объектом реставрации, по словам председателя КГИОП, будет особняк Е. М. Бутурлиной на улице Чайковского, 10. Это трехэтажное здание XIX века по декору сравнивают с Зимним дворцом, но его лицевой фасад, как отметил Макаров, сейчас находится "в ужасающем состоянии". В первый этап программы на 2022 год включены также Доходный дом Е. П. Михайлова на Введенской улице, 7, где жил и умер художник Б. М. Кустодиев, дом, в котором находится библиотека имени М. Ю. Лермонтова на Литейном проспекте, 19, а также Доходный дом Бадаева на перекрестке улиц Восстания и Жуковского, где во время ремонта рабочие испортили барельеф - было грубо вылеплено утраченное лицо нимфы. "В программу включен Доходный дом Бадаева с барельефом, называемым в народе "степная баба" - этот рельеф мы сделаем, и девушке лицо вернем", - пообещал Макаров.

Во время реставрации будет восстанавливаться внешний вид фасадов, включая элементы декора, также планируется менять современные двери на соответствующие историческим образцам. Установленные жильцами стеклопакеты, которые выделяются на общем фоне, будут окрашиваться, а в случае возражений представители КГИОП смогут через суд потребовать замены окон на образцы, отвечающие архитектурному облику здания, предупредил Макаров.

В Санкт-Петербурге в список объектов культурного наследия входит около 1 900 жилых многоквартирных домов. По словам Макарова, это самый большой показатель среди российских городов.