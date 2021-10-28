Минпромторг: производители принимают меры для сокращения сроков наработки иммуноглобулина

"С учетом проведенных мероприятий как отечественные, так и зарубежные производители уведомили о планируемых поставках препарата как до конца 2021 года, так и в 2022 году. Производители принимают все необходимые усилия для сокращения сроков наработки препарата. Однако надо понимать, что длительность производственного цикла с момента размещения заказа на производство до готовности к отгрузкам составляет до полугода", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные фонда "Подсолнух" сообщила, что в России наблюдается иммуноглобулиновый кризис, из-за которого около 2 тыс. человек не могут получать жизненно необходимую лекарственную терапию. По данным газеты, проблемы возникли с препаратом "Иммуноглобулин человека нормальный". Фонд провел опрос, согласно которому 68% пациентов не получают положенное им лекарство.

Среди факторов, которые привели к дефициту иммунобиологических лекарственных препаратов в России, в Минпромторге назвали высокую стоимость сырья плазмы для фракционирования и недостаточное количество заготавливаемой плазмы. В период пандемии коронавируса мировой спрос на иммуноглобулин существенно вырос, в то время как объем собираемой плазмы уменьшился, объяснили в министерстве. В последние годы общемировые цены на препараты крови значительно возросли из-за увеличившихся затрат на производство, а в России цены оставались одними из самых низких в мире. В связи с этим в августе 2021 года предельная отпускная цена на препарат ИЧН была пересмотрена.

Для обеспечения россиян препаратами крови реализуется специальный инвестиционный контракт между Минпромторгом РФ, правительством Рязанской области и "Октафарма-Фармимэкс".

В России "Иммуноглобулин человека нормальный" зарегистрирован 20 производителями. Доля отечественных препаратов в объеме продаж соответствующего международного непатентованного наименования по итогам 2020 года составила 51% в натуральном выражении и 15% в стоимостном. В первом квартале 2021 года доля отечественных препаратов ИЧН выросла до 59% в натуральном выражении и до 21% в стоимостном. Объем производства ИЧН по итогам 2020 года увеличился на 15% к 2019 году, по итогам первого квартала 2021 года - на 62% к аналогичному периоду 2020 года, рассказали в министерстве.