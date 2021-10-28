ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. "Зеленые" инвестиции "Роснефти" в 2020 году превысили $580 млн, а вредные выбросы сократились на 14%, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума.
"В прошлом году "зеленые" инвестиции "Роснефти" превысили $580 млн, а сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило 14%. Также в целях противодействия изменению климата компания ежегодно высаживает молодые деревья. В 2021 году количество высаженных деревьев превысило 9,3 млн", - отметил он.