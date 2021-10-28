Госдума рекомендует кабмину проиндексировать маткапитал на фактический уровень инфляции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за постановление о принятии федерального бюджета в первом чтении, в котором подготовила рекомендации правительству по ряду направлений в рамках подготовки бюджета ко второму чтению.

В частности, Госдума рекомендует кабмину совместно с комитетом нижней палаты по бюджету и налогам профинансировать безусловное выполнение поручений президента РФ по индексации маткапитала на фактический уровень инфляции, по разработке и реализации программы ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года, разработке и реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи, включая меры, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, приобретению в 2022 и 2023 годах дополнительно не менее 500 мобильных комплексов для оказания медпомощи жителям сельских поселений и малых городов, увеличению субсидий организациям воздушного транспорта для повышения доступности воздушных перевозок населения.

Также депутаты рекомендуют распределить между субъектами РФ бюджетные ассигнования на реализацию программы по капремонту зданий школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в нее в первую очередь сельских школ, на создание дополнительных мест в школах в связи с ростом числа обучающихся, на ремонт автомобильных дорог регионального и местного значения, на субвенции на меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Кроме того, Госдума рекомендует рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований в рамках утвержденных параметров федерального бюджета на предоставление субвенций по обеспечению жильем инвалидов, реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на обеспечение ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами, на заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов при вузах, на отдых и оздоровление детей Арктики и мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования города Норильска.

Правительству РФ рекомендуется представить в Госдуму предложения (включая критерии отбора проектов) по реализации поручений президента РФ по направлению дополнительных средств в размере 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в субъектах РФ объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Крым, а также допсредств в размере 50 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта.

До рассмотрения проекта бюджета во втором чтении кабмину рекомендовано провести инвентаризацию и анализ остатков на счетах госкорпораций (компаний), публично-правовых компаний и юридических лиц, получателей субсидий из федерального бюджета, и представить соответствующую информацию в комитет по бюджету и налогам.