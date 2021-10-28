Письмо металлургов с жалобой на задержки в работе РЖД направили в Минтранс

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Письмо членов ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" с жалобой на задержки в транспортировке РЖД сырья и готовой продукции поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минтранс, а также в ОАО "Российские железные дороги".

"Письмо поступило в аппарат правительства РФ и направлено для проработки в установленном порядке в Минтранс России и РЖД", - сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кабинета министров.

Как ранее сообщал ТАСС, в письме за подписью главы ассоциации Алексея Мордашова на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова указано, что из-за этих задержек срываются сроки поставок конечным клиентам.

Объединение металлургов утверждает, что сроки поставок стратегического сырья для производства выросли на 20%, и это "создает критические риски возможных веерных остановок доменного производства". Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам, отмечается также в письме.

При этом, по оценке "Русской стали", "указанные сложности не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости на аренду подвижного состава (+132% с января по октябрь 2021 года)". Причиной является снижение эффективности эксплуатационной работы РЖД, полагают в ассоциации. Металлурги утверждают, что снижение эффективности в последние месяцы связано в том числе с отсутствием локомотивных бригад практически на всех направлениях, оптимизацией оперативного персонала. Там также указывают на возросшее количество так называемых брошенных поездов на железнодорожной сети.

Позиция РЖД

В пресс-службе РЖД с критикой не согласились. Там указали на то, что "количество брошенных поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов, а является внутренним показателем, учитывающим в том числе поезда, временно размещенные на инфраструктуре по договору с грузоотправителями". Чаще всего к этой услуге прибегают как раз отправители металлургической продукции, добавили в компании.

РЖД подчеркнули и то, что один из ключевых параметров работы - соблюдение сроков доставки - находится на исторических максимумах. Кроме того, объем перевозок черных металлов по сети РЖД вырос за 9 месяцев на 2,7%, в октябре рост уже составляет 3,8%.

В холдинге добавили, что не совсем корректно связывать проблемы отправки грузов с ростом количества локомотивов нерабочего парка. Перевозки осуществляются рабочим парком, а его размер может регулироваться передислокацией локомотивов с менее загруженных на более загруженные участки.

С другой стороны компания отмечает существенный рост спроса на перевозки в указанных регионах, в частности угля. В связи с этим грузоотправители могут сталкиваться с определенными ограничениями в согласовании заявок на перевозку по самым востребованным направлениям, что обусловлено действием правил недискриминационного доступа к инфраструктуре, заключили в РЖД.