Иванов: РФ достигнет углеродной нейтральности к 2060 году при отсутствии тотальных санкций

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия сможет достичь углеродной нейтральности к 2060 году, если не возникнет отягчающих факторов наподобие новых "тотальных санкций". Такую точку зрения выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в разговоре с ТАСС в четверг.

"У России есть свои планы, есть научно-техническая программа плавного, не подвергающего риску благосостояние людей и энергетический сектор разумного перехода [к углеродной нейтральности]. И мы планируем выйти на углеродную нейтральность примерно к 2060 году, если не будет очень резких шагов, например, тотальных санкций, запрета на поставку того или иного оборудования. В этом случае это может затянуться, но это покажет будущее", - сказал Иванов.

При этом он отметил, что все предположения о сроках перехода России и других стран мира к углеродной нейтральности "весьма условные". Но, по словам спецпредставителя президента, в целом у него "нет никаких сомнений" в необходимости такого перехода.

Ранее в середине октября президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, заявил, что Россия в полной мере осознает проблему изменения климата, поддерживает международные соглашения по климату и уже действует в этом направлении. Как подчеркнул тогда глава государства, Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики к "конкретному ориентиру" по времени - не позднее 2060 года.