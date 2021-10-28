"Роснефть" готовит стратегию с приоритетом на адаптацию к вызовам энергоперехода

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. "Роснефть" готовит новую стратегию с приоритетом на адаптацию к вызовам энергоперехода и интеграцию "зеленой" энергетики. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе Евразийского экономического форума.

"В настоящий момент мы разрабатываем новую стратегию компании, основными приоритетами которой станут адаптация к вызовам энергетического перехода и интеграция "зеленой повестки" в бизнес", - сказал он.

Сечин также добавил, что "зеленые" инвестиции "Роснефти" в 2020 году превысили $580 млн, а вредные выбросы сократились на 14%. "Также в целях противодействия изменению климата компания ежегодно высаживает молодые деревья. В 2021 году количество высаженных деревьев превысило 9,3 млн", - отметил глава "Роснефти".

При этом Сечин подчеркнул, что возложение ответственности за выбросы на производителей энергоресурсов, а не на загрязняющие отрасли, ошибочно.

"Важно, чтобы продолжающееся стимулирование "зеленой" энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность и учитывало выбросы по всей цепочке - от производства металлов до утилизации оборудования ветровых и солнечных станций, аккумуляторов и электромобилей", - указал он.