Оверчук обсудил с узбекистанским коллегой торгово-экономическое сотрудничество стран

МОСКВА, 28 октбяря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества с заместителем премьер-министра - министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономических отношений, отметив положительную динамику развития сотрудничества", - говорится в сообщении.

Оверчук и Умурзаков также затронули вопросы сотрудничества в сферах транспорта и логистики, уделив особое внимание работе, проводимой в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между кабминами двух стран в области развития и поддержки проекта логистического коридора Россия - Узбекистан, и ходу реализации транспортно-логистического проекта "Агроэкспресс". Они подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога по всем направлениям взаимодействия между странами, отметили в кабмине.

По словам Оверчука, которые приводятся в сообщении, в настоящее время наблюдается рост торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. "За восемь месяцев 2021 года товарооборот России и Узбекистана увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил $3,89 млрд", - отметил заместитель председателя правительства РФ.