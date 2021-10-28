Премьер Украины пообещал, что вся страна "будет с теплом зимой"

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что теплоснабжение по всей стране будет обеспечено этой зимой, несмотря на мировой энергетический кризис.

"До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, несмотря на мировой энергетический кризис", - заявил премьер в четверг на заседании правительства, которое транслировалось на YouTube-канале кабинета министров.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина располагает достаточным количеством ресурсов, чтобы "стабильно пройти эту зиму". Он отметил, что в настоящее время около 70% жилищного фонда страны обеспечены теплоснабжением. Ожидается, что в первых числах ноября эта цифра достигнет 100%, добавил он.

Ранее Ассоциация поставщиков энергоресурсов обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг поставок газа бюджетным и религиозным организациям, и невозможностью начать отопительный сезон для этих категорий потребителей. Сейчас бюджетные организации обеспечиваются газом как "Нафтогазом", так и частными компаниями, которые продают газ по рыночной цене. Она в последнее время в некоторых случаях достигает более 20 тыс. гривен ($758) за 1 тыс. кубометр.