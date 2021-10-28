Росалкогольрегулирование предложило создать орган для регулирования оборота метанола

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование предложило создать орган, регулирующий оборот метанола в России. Об этом сообщил руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин в ходе совещания "О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции".

"Оборот метанола в настоящее время никаким органом не контролируется, контроль его передвижения тоже никак не осуществляется. Поэтому основное, что нужно сделать - это закрепить орган, который будет вырабатывать какую-то политику", - сказал он.

Необходимость регулирования оборота метанола также отметил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. По его словам, на сегодняшний день основной объем нелегального алкоголя производится в промзонах и гаражах в непосредственной близости от потребителя. "Эти точки производства достаточно локальные, они подстраиваются под уголовное законодательство с тем, чтобы ущерб был меньше и попадать под административное. И полностью отлажена методика снабжения магазинов этой продукцией через закрытые телеграм-каналы и так далее. То есть мы имеем дело со сформированной и налаженной по всей стране системой нелегального оборота алкогольной продукцией, не имеющей отношения к промышленному производству, и поэтому очень и очень опасной", - пояснил он.

Косарев также отметил, что люди в России пьют нелегальный алкоголь, потому что легальный очень дорог. "На сегодняшний день ставка акциза составляет 1,7% от дохода населения, в то время как, например, в Австрии, это 0,8%", - сообщил он. Кроме того, по его словам, в 45%, или 72 тыс. населенных пунктов, а именно в 72 тыс. населенных пунктов отсутствуют магазины с лицензией.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились 64 человека, умерли 35. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.