Минфин предлагает прослеживать передвижение метанола с помощью госинформационных систем

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин предлагает прослеживать передвижение метилового спирта в России с помощью государственных информационных систем. Об этом сообщил замглавы департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов в ходе совещания "О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции" в Совете Федерации.

"Предусмотреть систему прослеживаемости метилового спирта от производства до конечного потребителя с использованием государственных информационных систем. Какие это будут системы - это уже вопрос деталей, но необходимость прослеживания этого нам кажется очевидной", - сказал он.

Кроме того, по его словам, необходимо предусмотреть денатурирование метанола либо его окрашивание каким-то цветом на стадии производства. "Также, как мы считаем, необходимо для упаковки, для тары, в которой перевозится метанол, предусмотреть яркие, очевидно видные обозначения, что это яд, что это метиловый спирт, и на любом этапе оборота, при хранении, при реализации, чтобы это было явно видно, что это ни что иное, как яд метанол. Что касается упрощения лицензирования в области розничной продажи, то мы поддерживаем определенные меры по упрощению лицензирования", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились 64 человека, умерли 35. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.