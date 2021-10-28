Минфин предложил ужесточить наказание за незаконные производство и оборот алкоголя

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин предлагает ужесточить уголовную ответственность за незаконные производство и оборот алкогольной продукции. Об этом сообщил замглавы департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина РФ Александр Коробутов в ходе совещания "О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции" в Совете Федерации.

"Минфин поддерживает ужесточение уголовной ответственности, но на данный момент в части ужесточения и добавления отдельных квалифицирующих признаков в статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконные производство и оборот алкогольной продукции. 171.1, 171.3 и 171.4, а также усиление уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса в той ее части, которая предусматривает ответственность за как раз продажу продукции, не соответствующей требованиям безопасности, которая повлекла гибель человека",

По его мнению, наказание за такие нарушения должна быть соразмерной с умышленным убийством. "А то, что совершается по неосторожности применение каких-то ядов, метилового спирта или еще каких-то вредных веществ, которые повлекли смерть - это уже побочное следствие именно незаконной деятельности по незаконному производству таких жидкостей, которые даже алкоголем назвать нельзя, потому что к алкоголю не имеют никакого отношения", - сказал он.

В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев отметил необходимость ужесточения законодательства продавцов за продажу нелегального алкоголя. "У нас есть федеральный закон, согласно которому при нелегальной продаже магазин может получить штраф до 3 млн рублей. Вот из 50 тыс. административных дел за прошлый год никто не получил штраф в 3 млн рублей, потому что этот закон легко обходится", - сказал он.

Косарев отметил, что можно наказывать и человека, продающего нелегальную продукцию. "Пускай это будет административный арест на 15 суток - это все равно какая-то мера, какое-то действие", - привел он пример. Косарев также призвал отрегулировать вопрос, связанный с самогоноварением. "Есть разработанные Росалкогольрегулированием положения, согласно которым мы планировали бы ввести какую-то регламентацию в оборот самогонных аппаратов. Почему можно, например, самогонный аппарат держать пожароопасным в жилом помещении - в основном это в жилых помещениях и в квартирах, - почему нельзя его сертифицировать на предмет пожароопасности? Это абсолютно логичные требования, я считаю, они не вызовут какого-то сильного протеста у людей", - сказал он.

Отслеживание передвижения метанола

Минфин также предлагает прослеживать передвижение метилового спирта в России с помощью государственных информационных систем. "Предусмотреть систему прослеживаемости метилового спирта от производства до конечного потребителя с использованием государственных информационных систем. Какие это будут системы - это уже вопрос деталей, но необходимость прослеживания этого нам кажется очевидной", - сказал Коробутов.

Кроме того, по его словам, необходимо предусмотреть денатурирование метанола либо его окрашивание каким-то цветом на стадии производства. "Также, как мы считаем, необходимо для упаковки, для тары, в которой перевозится метанол, предусмотреть яркие, очевидно видные обозначения, что это яд, что это метиловый спирт, и на любом этапе оборота, при хранении, при реализации, чтобы это было явно видно, что это ни что иное, как яд метанол. Что касается упрощения лицензирования в области розничной продажи, то мы поддерживаем определенные меры по упрощению лицензирования", - добавил он.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале октября в результате отравления контрафактным алкоголем в больницы Оренбургской области обратились 64 человека, умерли 35. Тогда следователи и полицейские обнаружили два склада и пункт производства, было изъято около 3 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Задержаны 17 человек, 15 из них заключены под стражу, один находится под домашним арестом и одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.