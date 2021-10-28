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Минск хочет модернизировать автобусное производство МАЗ с участием европейского инвестора

Мощности производства намерены увеличить до 3 тыс. штук в год

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Белоруссии рассчитывает заключить контракт с европейским инвестором для реализации проекта по реконструкции автобусного производства Минского автозавода (МАЗ), чтобы нарастить выпуск продукции.

"Мы увеличим мощности производства до 3 тыс. штук в год. Сегодня выпускаем максимально 1,5 тыс. Вчера была встреча с потенциальным европейским инвестором. Скорее всего, мы с ним подпишем в ближайшее время контракт на производство автобусов "под ключ", - сказал Назаров, выступая в четверг в парламенте, его слова приводит агентство БелТА.

Правительство также намерено в ближайшие пять лет полностью модернизировать и производство Минского тракторного завода (МТЗ). "Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тыс. штук к 2030 году и соответственно удвоить экспорт", - сказал вице-премьер.

В планах белорусского правительства также объединить производителей сельхозтехники в государственную корпорацию. В нее войдут МТЗ, Гомсельмаш, Минский моторный завод, Бобруйскагромаш, Лидсельмаш.

Ранее сообщалось о введении санкций ЕС в отношении как белорусских физических лиц, так и организаций "в связи с нарушением прав человека в республике". Санкции в том числе распространяются на МАЗ, БелАЗ. Белорусские власти сообщали, что МАЗ и БелАЗ подали иски в европейские инстанции с требованием аннулировать ограничительные меры, принятые Европейским союзом в отношении данных компаний.

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Белоруссия
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