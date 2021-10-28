"Энергоатом" рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электроэнергии на Украину

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украинская компания - оператор атомных электростанций "Энергоатом" рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины. Об этом говорится в ее сообщении, распространенном в четверг.

"Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Белоруссии", - отмечается в тексте.