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"Энергоатом" рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электроэнергии на Украину

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украинская компания - оператор атомных электростанций "Энергоатом" рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины. Об этом говорится в ее сообщении, распространенном в четверг.

"Энергоатом" рассматривает все возможные варианты создания резерва электроэнергии в соответствии с требованиями режима работы Объединенной энергетической системы Украины. Одним из таких вариантов может быть резервирование небольших объемов электроэнергии из Белоруссии", - отмечается в тексте.

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