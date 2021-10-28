Более 10 аграриев получат субсидию на покупку племенного молодняка на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Более 10 сельхозтоваропроизводителей Ставропольского края получат субсидию на общую сумму 244,6 млн рублей на покупку племенного скота для молочных ферм. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Компенсацию на возмещение части затрат получат 11 сельхозтоваропроизводителей из Кочубеевского, Левокумского, Красногвардейского и других округов. С помощью этой субсидии мы рассчитываем нарастить племенное поголовье животных в хозяйствах края и улучшить его генетический потенциал", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан, слова которого приводит пресс-служба.

За последние три года в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" сельхозтоваропроизводителям региона компенсировали 475,7 млн рублей на покупку 5,4 тыс. голов племенных телок и нетелей молочного направления продуктивности. "В прошлом году удалось просубсидировать покупку 2,6 тыс. голов племенного молодняка, в текущем году - 3,3 тыс. голов. В 2022 и 2023 годах выплата этой субсидии также сохранится", - приводит пресс-служба слова Крисана.