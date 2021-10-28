Автопарк во Владимире планируют пополнить 17 новыми автобусами

ВЛАДИМИР, 28 октября. /ТАСС/. Администрация Владимира рассчитывает на обновление автобусного парка муниципального предприятия "Владимирпассажиртранс" за счет выделения региону инфраструктурного кредита, который был одобрен в четверг правкомиссией по региональному развитию. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

В четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram сообщил о том, что правкомиссией по региональному развитию были одобрены заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов еще восьми регионов РФ. В частности, он уточнил, что Владимирская область закупит новые городские автобусы.

"Когда подтвердят финансирование, будут проведены торги. Мы ориентируемся, что объявим их в феврале-марте. Предварительно по техническому заданию, на которое мы рассчитываем, будет приобретено 17 автобусов большого класса", - пояснили в администрации города.

Транспорт планируется приобрести для муниципальной компании "Владимирпассажиртранс", которая является крупнейшим перевозчиком, обслуживающим маршруты общественного транспорта во Владимире. Сейчас на балансе предприятия 136 единиц транспорта - 66 автобусов и 70 троллейбусов. Еще 20 машин находятся в аренде. Покупка новых автобусов позволит избавиться от необходимости арендовать транспорт.

Как пояснили ТАСС в администрации Владимирской области, сумма инфраструктурного кредита составит около 253 млн рублей.

Ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил в соцсетях о том, что состояние общественного транспорта является одной из проблем областного центра. В один из первых дней своей работы в регионе он провел рабочую встречу с руководством "Владимирпассажиртранса", по итогам которой было принято решение о направлении в федеральный центр заявки на получение инфраструктурного бюджетного кредита.