ТАСС, 28 октября. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих регулятора.

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что "ключевые процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% до конца прогнозного горизонта", говорится в сообщении ЕЦБ. В нем отмечается, что стабилизация инфляции на целевом уровне может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

О программе выкупа активов

ЕЦБ продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму €20 млрд ежемесячно. Программа завершится незадолго до начала цикла повышения процентных ставок европейским регулятором. При этом реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках этой программы, также будет происходить еще долго после начала фазы повышения ключевых процентных ставок, добавили в ЕЦБ.

Регулятор продолжит и программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму €1,85 трлн как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась.

При этом закупки в рамках PEPP будут производиться более низкими темпами, чем во втором и третьем кварталах этого года. "Совет управляющих будет осуществлять закупки гибко в соответствии с рыночными условиями и с целью предотвращения ужесточения финансирования, несовместимого противодействию понижающему влиянию пандемии на прогнозируемую траекторию инфляции", - добавили в ЕЦБ. Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках PEPP, планируется продолжить, по крайней мере, до конца 2023 года.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил ЕЦБ.

"Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели", - подчеркнули в регуляторе.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 2 декабря.