В Госдуму внесли законопроект о защите региональных брендов за рубежом

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о присоединении страны к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географическое указание места производства товара. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации было принято в 1958 году, а в 2015 году был утвержден его Женевский акт. Он направлен на совершенствование международной системы охраны обозначений, указывающих на географическое происхождение продукта (речь идет, например, о таких товарах, как адыгейский сыр или башкирский мед). Акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране. Если соглашение применяется только к наименованиям мест происхождения, то акт предусматривает охрану также и географических указаний.

Первым термином обозначается место, которое стало известным благодаря происходящему оттуда товару. Кроме того, в данной локации должны находиться все существенные стадии производства. Для получения второй характеристики достаточно лишь того, что свойства или репутация товара "в значительной степени связаны с его географическим происхождением", а также там расположена хотя бы одна из стадий производства.

Женевский акт предоставляет возможность владельцам таких объектов - наименований мест происхождения и географических указаний - испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке. Это позволяет снизить издержки при международной регистрации. В настоящее время акт охватывает более 30 государств.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на "повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей, а также на обеспечение дальнейшей интеграции РФ в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности".