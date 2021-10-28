Польская PGNiG просит "Газпром" снизить цены на газ по Ямальскому контракту

ВАРШАВА, 28 октября. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по заключенному с "Газпромом" Ямальскому контракту. Об этом компания информировала в распространенном в четверг сообщении.

"PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с "Газпромом". 28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в "Газпром" и "Газпром экспорт", в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий", - указано в сообщении.

"В последнее время мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта неординарная ситуация является основанием для пересмотра ценовых условий, на которых мы закупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть возможность снизить цену на поставляемый нам газ", - сказал председатель правления PGNiG Павел Маевский.

По мнению польской стороны, отправленная сейчас заявка может повлечь изменение цены на газ, получаемый PGNiG от "Газпрома", уже с 1 ноября 2021 года.

Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный Ямальский контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. Согласно зафиксированному в договоре правилу "бери или плати", республика должна отбирать минимум 8,7 млрд кубометров газа в год.

В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также строительства газопровода Baltic Pipe и поставок газа с норвежского шельфа. Среди других проектов - расширение хранилищ, создание нового терминала СПГ в Гданьске и интерконнекторов с Литвой и Словакией, которые должны позволить передавать газ в обоих направлениях.