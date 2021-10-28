Аэропорт Нур-Султана договорился о поставках авиатоплива

НУР-СУЛТАН, 28 октября. /ТАСС/. Руководство аэропорта Нур-Султана договорилось о поставках авиатоплива с заводов республики, критическая ситуация с дефицитом авиакеросина решена. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта.

"Столичный аэропорт совместно с министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством энергетики Казахстана отрабатывает поставку авиатоплива. В данный момент критическая ситуация [c дефицитом топлива] предотвращена", - сказал пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

По его словам, руководство аэропорта отрабатывает бесперебойную заправку регулярных пассажирских и грузовых рейсов, совместно с госорганами выработан график поставки авиатоплива с заводов до возобновления работы Павлодарского нефтехимического завода, который находится на ремонте.

"На данный момент в столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3 100 тонн с учетом хранения остальных участников рынка, авиакомпании Air Astana, военных и госматрезерва. В ближайшие дни ожидается поставка 3 900 тонн. Сегодня уже подписан и оплачен контракт на поставку 3 800 тонн авиакеросина", - уточнил Шалекенов. Он отметил, что сегодня в аэропорт уже поступило более 200 тонн авиатоплива.

Ситуация на рынке

27 октября пресс-служба аэропорта города Нур-Султана сообщила, что из-за дефицита авиатоплива пришлось ввести ограничения на заправку грузовых рейсов. 28 октября казахстанская авиакомпания SCAT ("Скат") заявила о критическом дефиците авиатоплива в аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана и исчерпании собственных запасов авиакеросина. В этот же день пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о приостановке заправки разовых чартерных рейсов из-за дефицита топлива.

При этом в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, комментируя сложившуюся ситуацию, отметили, что "аэропорты и авиакомпании должны заблаговременно и самостоятельно прорабатывать вопросы обеспечения авиатопливом, включая поставки необходимого объема импорта". В свою очередь в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что приостановление выполнения регулярных авиарейсов не ожидается, а дефицит авиакеросина связан с проводимыми ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе. По данным ведомства, совместно с министерством энергетики выработан график поставки авиатоплива авиакомпаниям и аэропортам от заводов и частных компаний.