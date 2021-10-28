"Кузбассразрезуголь" получил за 420 млн рублей лицензию на новый участок добычи в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Угольная компания "Кузбассразрезуголь" по итогам проведенного Сибнедрами конкурса получила право пользования недрами для добычи угля на участке Чексинский и проведение ликвидационных работ на участке Шламовые отстойники обогатительной фабрики "Чертинская" в Кемеровской области. Стоимость 25-летней лицензии составила 420 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексей Партолин.

"Единственный участник [конкурса] был АО "УК "Кузбассразрезуголь", [размер разового платежа, предложенный единственным участником, составил] 420 млн рублей", сказал Патролин, уточнив, что лицензия выдана на период сроком 25 лет.

Согласно данным с официального портала РФ для размещения информации о проведении торгов, стартовая цена составляла 381 млн рублей. Участки Чексинский Чексинского каменноугольного месторождения и Шламовые отстойники АО ОФ "Чертинская" занимают площадь 143 кв. км и расположены на территории Междуреческого городского округа и Беловского муниципального района Кузбасса. Прогнозные ресурсы угля на данной территории составляют 1,33 млн тонн.

Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ) входит в сырьевой дивизион Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В состав КРУ входят шесть угольных разрезов в Кузбассе, которые добывают энергетический и коксующийся уголь, а также обособленное структурное подразделение "Автотранс", объединяющее автобазы предприятий. По итогам 2020 года общий объем добычи "Кузбассразрезугля" составил 43,2 млн тонн.