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BP рассматривает возможности для новых проектов с "Роснефтью"

Глава компании Бернард Луни сообщил, что BP не планирует продавать свою долю в "Роснефти" и полностью довольна партнерством компаний

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. BP по-прежнему продолжает рассматривать возможности для новых совместных проектов с "Роснефтью". Об этом сообщил журналистам глава BP Бернард Луни в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Мы продолжаем искать новые возможности [для реализации проектов] вместе", - сказал он.

Луни отметил, что компании уже имеют три успешных совместных предприятия.

Он добавил, что BP не планирует продавать свою долю в "Роснефти" и полностью довольна партнерством компаний.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.

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