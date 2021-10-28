BP рассматривает возможности для новых проектов с "Роснефтью"

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. BP по-прежнему продолжает рассматривать возможности для новых совместных проектов с "Роснефтью". Об этом сообщил журналистам глава BP Бернард Луни в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Мы продолжаем искать новые возможности [для реализации проектов] вместе", - сказал он.

Луни отметил, что компании уже имеют три успешных совместных предприятия.

Он добавил, что BP не планирует продавать свою долю в "Роснефти" и полностью довольна партнерством компаний.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.