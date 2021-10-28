Силуанов назвал приоритетом для государства поддержку неработающих пенсионеров

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Приоритетом для государства является поддержка пенсионеров, которые не имеют другого дохода в виде зарплаты. Об этом сообщил министр финансов РФ на пленарном заседании Госдумы в четверг, отвечая на вопрос о перспективах индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Второй приоритет - поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть", - сказал Силуанов.

Он также добавил, что другим приоритетом для правительства являются расходы на поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности.

"Мы ресурсы, которые есть в бюджете, сейчас концентрируем в первую очередь на поддержке семей с детьми и решении вопросов бедности. Поэтому это для нас самый главный приоритет", - подчеркнул Силуанов.

Об индексации пенсий

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Ранее отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 18 октября сообщал, что окончательного решения по вариантам возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам еще не принято.