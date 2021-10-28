Ростовские власти планируют удвоить компенсацию за газификацию домов жителями региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют увеличить с 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей компенсацию за газификацию домов жителями региона, рассказал журналистам спикер областного парламента Александр Ищенко.

Проект соответствующего областного закона был принят в первом чтении в ходе заседания заксобрания. "В рамках президентской политики по завершению газификации всей страны в Ростовской области выделяются дополнительные средства за счет "Газпрома" на строительство распределительных сетей, на подведение газопроводов до границы земельного участка и мы, Ростовская область, со своей стороны берем обязательство помочь незащищенным категориям граждан в приобретении газового оборудования. С 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей увеличиваем сумму компенсации из областного бюджета", - сказал он.

Перечень категорий граждан, имеющих право на такую поддержку, также будет расширен, рассказал Ищенко. "Расширяем категории граждан, которые могут воспользоваться этой помощью - это инвалиды I и II группы, вне зависимости от основания приобретения инвалидности, это семьи, воспитывающие детей-инвалидов, многодетные семьи, и, наконец, одиноко проживающие граждане старше 65 лет", - добавил спикер регионального Заксобрания.

Те, кто приобрел в 2021 году газовое оборудование, заметил Ищенко, получат от региона доплату разницы между новой и старой суммой компенсации. "Всем этим категориям, если они в 2021 году приобрели газовое оборудование, область доплатит разницу между ранее полученными 20 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Те же, кто будет делать это в 2022 году, будут получать компенсацию в увеличенном объеме", - резюмировал Ищенко.

В 2021 году по предложению президента России Владимира Путина был принят закон, позволяющий бесплатно подводить газопровод до границ домовладенияю Непосредственное подключение газа к дому производится жителями за свой счет.