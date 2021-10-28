Правкомиссия одобрила выпуск инфраструктурных облигаций для Тюменской области

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила выпуск инфраструктурных облигаций в размере займа 700 млн рублей для возведения инженерной инфраструктуры при строительстве 300 тыс. кв. м жилья в районе аэропорта Плеханово в Тюмени, сообщается на сайте кабмина России.

"Таким образом, уже трем субъектам - Тюменской, Тульской и Челябинской областям - мы предоставили финансирование с использованием инструмента инфраструктурных облигаций на общую сумму 6,2 млрд рублей, которые пойдут на строительство объектов инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Он добавил, что рассчитывает в дальнейшем на активное использование механизма инфраструктурных облигаций.

С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Программой предусмотрено выделение 150 млрд рублей таких льготных займов на срок от трех до 20 лет по ставке до 4% годовых и до 30 лет для проектов ГЧП.