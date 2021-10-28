Инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей одобрен для Кировской области

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Инфраструктурный кредит на 2 млрд рублей на развитие территории в микрорайоне "Шубино - Ганино" в Кирове одобрен Кировской области. Власти рассчитывают построить в микрорайоне 220 тыс. кв. м жилья, комплексный объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, а также закупить 77 автобусов на газомоторном топливе, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

По данным властей, заявку региона рассмотрели 28 октября на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.

"Марат Хуснуллин одобрил заявку Кировской области по инфраструктурному кредиту для региона в размере 2 млрд рублей. В заявку включен проект "Комплексное развитие территории в микрорайоне "Шубино - Ганино" в рамках развития Кировской агломерации". Правительство области заявило к финансированию мероприятия, капитализирующие эффект комплексного развития территории и обеспечивающие комфортное проживание в новом микрорайоне города: обновление и увеличение автопарка для повышения качества пассажирских перевозок и строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов", - говорится в сообщении.

Проект по комплексному развитию нового микрорайона позволит ввести порядка 220 000 кв. м жилья, создать социальную инфраструктуру с детским садом, школой и поликлиникой. Для повышения транспортной доступности власти планируют закупить 77 автобусов на газомоторном топливе (метане). Также рассчитывают построить комплексный объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов, что позволит обеспечить сортировку отходов и направление полезных фракций на переработку. Планируется, что на вторичную переработку будут направляться картон, бумага, пластмассы и полимеры, стекло, лом черных металлов и алюминий.

Инфраструктурные бюджетные кредиты предоставляются субъектам Российской Федерации на срок не менее 15 лет по ставке не более 3% годовых.