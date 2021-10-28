Президент Монголии уверен в успешной реализации проекта газопровода "Союз Восток"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух считает, что проект по строительству газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа через монгольскую территорию в Китай будет успешно реализован.

"Сейчас проект продвигается успешно, - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. - Учреждена дочерняя компания "Газпрома", разрабатывается ТЭО (технико-экономическое обоснование - прим. ТАСС) проекта, должны закончить к концу года, затем будут проектные и строительные работы. Уверен, реализация будет успешной. А следом за ним будет развитие и всех сопутствующих отраслей".

Монгольский лидер указал, что "Союз Восток" является частью общего проекта создания экономического коридора России, Монголии и Китая и его строительство принесет позитивные результаты "в плане борьбы с глобальным потеплением, защиты окружающей среды". "В частности, он приведет к тому, что можно будет сократить потребление угля на электростанциях и для отопления частных хозяйств", - пояснил Ухнаагийн Хурэлсух. По его словам, этот крупнейший проект будет экономически выгоден одновременно для всех трех участвующих государств.

Он также обратил внимание на то, что проект газопровода обсуждался сторонами в течение нескольких десятилетий. "Мы обсуждали этот проект предыдущие лет тридцать, наверное. Это такой исторический, что ли, проект. И я очень рад, что наши тридцатилетние рассуждения наконец начинают воплощаться в жизнь", - отметил президент Монголии.

Так, он добавил, что обсуждал эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году, когда в качестве премьер-министра приехал в Сочи. "Я тогда предложил эту идею, а президент Путин ее поддержал. Был подписан меморандум о взаимопонимании с "Газпромом", и работа началась", - рассказал глава Монголии.

Газопровод "Союз Восток" пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2", экспортная мощность которого может превысить мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. "Газпром" и правительство Монголии подписали меморандум о взаимопонимании в декабре 2019 года. Он стал основой для создания совместной рабочей группы. Компания специального назначения "Газопровод Союз Восток", зарегистрированная в Монголии в начале 2021 года, займется проведением проектно-изыскательских работ и разработкой технико-экономического обоснования проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.