Соглашение о строительстве крупнейшего на юге РФ логистического центра подписали в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Соглашение о строительстве под Симферополем крупнейшего на юге РФ логистического центра подписали в четверг Корпорация развития Республики Крым и компания "ПУД", передает корреспондент ТАСС с церемонии.

В корпорации ранее сообщили, что соглашение рассчитано на 6 млрд рублей частных инвестиций. Реализация этого проекта позволит решить проблемы с перебоями поставок на полуостров, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров, с которыми сталкивается регион, особенно в пик туристического сезона.

"Цель проекта - стабилизация цен на территории Республики Крым. Ну и понятно, рабочие места, налоги", - сказал на церемонии глава республики Сергей Аксенов.

Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации Дмитрий Ворона и директор "ПУД" Артем Спиваков. Соглашение предусматривает строительство в течение двух лет оптово- распределительного центра на площади 25 га, ожидаемый объем инвестиций - 6,2 млрд рублей. Планируется создать 1,2 тыс. рабочих мест.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в Симферопольском районе Крыма инвестор построит оптово-розничный центр площадью более 50 тыс. квадратных метров. Проект планируют реализовать к июлю 2023 года.

Ранее ТАСС сообщал, что цены на ряд товаров на полуострове, который является логистическим тупиком, превышают те, что фиксируются в соседних регионах. Власти Крыма заявляли, что планируют для сдерживания цен на продукты питания открыть в регионе два логистических центра. Оптово-распределительный центр планируют создать и в Севастополе.