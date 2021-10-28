Москва углубит анализ данных операторов связи для эффективного планирования инфраструктуры

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Москва сможет более эффективно планировать развитие города и размещение социальных объектов благодаря усовершенствованной аналитике статистических данных всех сотовых операторов "большой четверки". Соответствующий тендер на портале госзакупок опубликовал в четверг департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

"В отличие от предыдущих контрактов, новый договор предусматривает обязательное взаимодействие со всеми операторами "большой четверки", а это позволит получать более точную картину численности и динамики перемещения населения. По новому контракту подрядчик также должен будет предоставлять статистику по динамике численности населения с социально-демографическими характеристиками", - пояснили ТАСС в пресс-службе ДИТ.

Там добавили, что при такой аналитике используется исключительно обезличенная статистическая информация, не содержащая персональных данных абонентов.

"На сегодняшний день геоаналитика - это самый эффективный способ проанализировать, какая инфраструктура необходима в каждом районе, и спрогнозировать, как будет меняться город в ближайшие месяцы и годы. Москва использует статистику сотовых операторов с 2015 года, и во многом именно благодаря такой аналитике столица продолжает развиваться как один из самых комфортных и умных мегаполисов мира. Геоаналитика помогает определять, где нужны новые дороги и станции метро, социальные и культурные объекты, туристическая инфраструктура и навигация", - сообщили в департаменте.

Согласно данным на портале госзакупок, открытый конкурс в электронной форме на "оказание услуг по предоставлению регулярных и дополнительных статистических отчетов по численности и динамике перемещения населения в 2021-2022 годах" проводится с 27 октября. Начальная цена контракта превышает 405,4 млн рублей. Заявки принимаются до 29 ноября текущего года.

Инструмент мегаполисов

"Многие крупные компании используют геоаналитику, чтобы точнее определять потребности пользователей и предлагать им наиболее актуальный и полезный продукт. Москва в этом смысле не является исключением: благодаря анализу статистических данных город лучше понимает, как жители используют транспортную, социальную и культурную инфраструктуру, а также по каким закономерностям развиваются отдельные районы. А это помогает принимать решения и планировать развитие города, опираясь именно на реальную потребность москвичей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что геоаналитика является современным подходом к управлению городом, который применяют многие крупные мегаполисы мира, в том числе Лондон, Вена, Тель-Авив, некоторые города США. "Такая аналитика позволяет точнее определить, какие группы населения живут или работают на конкретных территориях, и учитывать их потребности при планировании развития этих территорий. Например, это поможет выбрать оптимальное место для размещения детских и спортивных площадок или инфраструктуры для горожан старшего поколения", - подчеркнули в ДИТ.

Кроме того, геоаналитика регулярно используется для анализа востребованности новых транспортных объектов. "Например, по итогам строительства станции метро "Тропарево" анализ численности населения и закономерностей, по которым перемещаются горожане, показал, что уже в первый месяц эксплуатации удалось обеспечить высокий пассажиропоток, а также разгрузить станцию "Юго-Западная", которая до этого входила в пятерку наиболее загруженных станций московского метрополитена. "Обезличенная геоаналитика позволяет верифицировать уже имеющиеся у города данные, например из билетных систем, чтобы принимать более точные решения. Также она используется для обучения транспортных моделей, на основании которых принимаются решения по дорожному движению", - уточнили в департаменте.

В 2015-2016 годах геоаналитика позволила оценить эффективность реконструкции Ярославского шоссе на участке от МКАД до Пушкина. "Статистика показала, что в результате удалось существенно сократить время, которое жители Московской области тратили на дорогу. Например, для жителей Королева и Ивантеевки время в пути до Москвы в утренний час пик сократилось с полутора-двух часов до 40 минут", - отметили в пресс-службе департамента.

Анализ статистики сотовых операторов также позволяет выявить отдельные закономерности в перемещении туристов. "Это необходимо для того, чтобы определить наиболее востребованные туристические объекты и развивать туристическую инфраструктуру в соответствии с потребностями гостей города. Кроме того, геоаналитика также позволяет определить наиболее востребованные маршруты в городских парках и скверах. Эта информация используется для оптимизации парковой инфраструктуры, чтобы посетителям было удобно находить и пользоваться нужными объектами - детскими и спортивными площадками, торговыми киосками или местами для отдыха", - заключили в пресс-службе ДИТ.