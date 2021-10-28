Ставрополье направит 1,3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом и строительство

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставрополья на заседании в четверг утвердили увеличение доходов и расходов краевого бюджета на 1,3 млрд рублей в 2021 году. Дополнительные средства направят на борьбу с коронавирусом и капитальное строительство, сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Иван Ковалев.

"Предлагается увеличить доходы и расходы бюджета на 1 млрд 300 млн рублей за счет уточнения фактических поступлений доходов по налогу на прибыль организаций. Средства предлагается направить на увеличение резервного фонда правительства Ставропольского края для финансирования мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией, а также на увеличение расходов на капитальное строительство", - сказал он в ходе заседания.

Как пояснили журналистам в пресс-службе краевого парламента, увеличение доходов и расходов позволит направить дополнительные деньги на закупку аппаратов ИВЛ, увеличение числа бригад скорой помощи, расширение числа инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. В части капитального строительства деньги планируется направить проект "Кавминводский велотерренкур".

Предыдущие изменения в бюджет региона парламентарии утвердили в июле 2021 года, доходы краевой казны были утверждены в сумме более 142,8 млрд рублей, расходы - 148,2 млрд рублей. В результате новых корректировок доходы бюджета края в 2021 году составляют порядка 144,1 млрд рублей, расходы - 149,5 млрд рублей.