В ЦБ рассказали, что россияне чаще всего сдают в ломбарды

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Ломбарды чаще всего в качестве залога получают золотые изделия. На этот вид залога приходится 81% всех договоров, говорится в первом выпуске материала "Тенденции на рынке ломбардов в 2021 году", подготовленного Банком России.

"Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий - более 80%. Также клиенты ломбардов могут брать займы под залог предметов искусства, бытовой техники, оригинальных вещей знаменитых брендов, изделий из серебра", - отмечается в документе.

При этом средняя сумма займа в ломбарде со второго квартала 2020 года выросла на 22% и в конце второго квартала 2021 года составила 11,6 тыс. рублей. Большинство договоров в ломбарде заключается на краткосрочный - до одного месяца (55%) и среднесрочный - один - три месяца (34%) периоды. По срокам и суммам займы в ломбарде сопоставимы с займами МФО, уточнили в ЦБ.

Более 70% ломбардов в России - небольшие ломбарды с портфелем не более 10 млн рублей и штатом сотрудников менее 10 человек. При этом на рынке действуют и крупные организации - ломбарды с портфелем более 150 млн рублей. Среди таких ломбардов, в том числе, ломбарды с широкой сетью обособленных подразделений в крупных экономически развитых регионах; ломбарды, сотрудничающие с сетями по реализации золотых изделий, которые используют площадки магазинов.

Клиенты ломбардов

Чаще всего в ломбарды обращаются люди в возрасте 45 лет и старше, в эту группу входят 43% от всех клиентов ломбардов. При этом 55% заемщиков - женщины. Кроме того, 72% всех заемщиков - постоянные клиенты. Притока новых клиентов в период пандемии не произошло. Однако с начала 2020 года сетевые ломбарды увеличили присутствие на рынке - доля сегмента в общем портфеле ломбардов возросла до 41,1% (+3,6% пункта). Доля региональных ломбардов за аналогичный период сократилась до 56,6% (-2,4% пункта), при этом на данный сегмент приходится 96% всех участников рынка, отмечается в материалах регулятора.

Предпочтения в рекламе

"Чаще всего клиенты выбирают ломбард по территориальной принадлежности, в связи с чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов - наружную (71% ломбардов) и печатную (38% ломбардов) рекламу. В целях сохранения клиентской базы 42% компаний используют программы лояльности, позволяющие увеличить сумму займа на основе рейтинга клиента", - говорится в документе.

Реже всего ломбарды используют смс-рассылки и таргетированную рекламу в интернете.