Инфляция в Германии в октябре достигла рекордного уровня за 28 лет

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Инфляция в Германии в октябре составила 4,5%, что стало рекордно высоким показателем за последние 28 лет. Об этом в четверг сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ в Висбадене.

По его информации, потребительские цены в Германии в октябре выросли на 4,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В последний раз инфляция достигала подобного уровня в октябре 1993 года. В сентябре инфляция уже превысила четырехпроцентную отметку и составила 4,1%. По сравнению с сентябрем потребительские цены в октябре выросли на 0,5%.

"Существует ряд причин высоких темпов инфляции, наблюдаемых с июля 2021 года, которые включают в том числе базовый эффект от снижения цен в 2020 году. В этом контексте особенно временное снижение ставок НДС и резкое падение цен на нефтепродукты оказали влияние на рост общего уровня инфляции", - отмечается в сообщении статистического ведомства.