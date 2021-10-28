Пострадавший от ограничений бизнес в Татарстане сможет получить микрокредит под 1%

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего бизнеса Татарстана из пострадавших отраслей, не охваченные федеральными мерами поддержки, смогут получить микрокредит под 1% годовых. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра экономики Татарстана Рустем Сибгатуллин.

"Нами принято решение поддержать неохваченные федеральными мерами поддержки категории бизнеса, которые тоже пострадали от введения ограничительных мер. Это в основном торговля, по которой мы и фиксируем большинство обращений. Для данной сферы, а также для тех субъектов МСП, кто ведет деятельность в отраслях, попавших под республиканские ограничения и не вошедшие в федеральную программу, мы предлагаем однопроцентный микрозаем, который уже продемонстрировал высокую востребованность в прошлом году", - сказал Сибгатуллин.

Микрозаем предоставляет Фондом поддержки предпринимательства, подведомственном Минэкономики Татарстана. Сумма от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей. "Выдается на любые обоснованные цели заемщиков, 1% годовых. Но при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Срок до двух лет, включает в себя отсрочку по уплате тела кредита на шесть месяцев. И предусматривает поручительство Гарантийного фонда Татарстан до 50%", - пояснил Сибгатуллин.

Прием заявок начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря 2021 года. "Дальше мы будем следить за ситуацией исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. И будем рассматривать вопрос продления", - сказал Сибгатуллин.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана, правительство России подготовило проект постановления о выплате единовременного безвозмездного гранта малому бизнесу и социальным НКО, пострадавшим от пандемии, в один минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. На грантовую поддержку могут рассчитывать предприятия МСП, ведущие деятельность в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября этого года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. В этих условиях правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.