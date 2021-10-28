Аксенов сообщил сроки подписания соглашений, которые планировалось заключить на ЯМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Соглашения, которые планировалось подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, будут заключены после 8 ноября, сообщил в четверг журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"С учетом нерабочей недели думали, когда подписывать. Договорились, сделать, допустим, 8 числа", - сказал Аксенов, добавив, что планируется еще "три-четыре крупных подписания".

Ранее директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона сообщил, что соглашения, которые должны были быть подписаны 4-6 ноября на Ялтинском международном экономическом форуме, отмененном из-за осложнения ситуации с коронавирусом, будут заключены, но не называл сроки. Предполагалось, что соглашения будут подписаны на сумму 40 млрд рублей.

На минувшей неделе заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил об отмене ЯМЭФ из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что форум может пройти в следующем году.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов, тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.