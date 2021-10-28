Ингушетия получит льготный кредит на 500 млн для строительства электроподстанции

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правкомиссия по региональному развитию одобрила Ингушетии инфраструктурный кредит на 500 млн рублей для строительства электроподстанции агропромышленного технопарка "Сунжа". Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина по итогу заседания президиума правкомиссии.

"Для Республики Ингушетия одобрен инфраструктурный кредит в размере около 0,5 млрд рублей, который будет направлен на строительство электроподстанции "Тихая" агропромышленного технопарка "Сунжа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это усилит энергетическую безопасность региона и обеспечит его промышленные предприятия более дешевым электроснабжением.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.